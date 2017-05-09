Єдиним іноземним президентом на параді в Москві був голова Молдови (фото)

Президент Молдови Ігор Додон був єдиним іноземним головою держави, який відвідав військовий парад на Червоній Площі в Москві з нагоди 9 травня.

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У списку офіційних осіб, опублікованому на сайті Кремля, зазначається, що крім участі в параді, Додон взяв участь у покладанні квітів до Могили Невідомого Солдата в Олександрівському Саду та урочистому прийомі з нагоди сімдесят другої річниці перемоги, передає ZN.UA.

Додон став першим за 15 років президентом Молдови, який відвідав військовий парад в Москві.

На трибуні молдавський президент був помічений по праву руку з Володимиром Путіним. Це стало приводом для іронічних зауважень і жартів в соцмережах про те, що Додон став Путіну ближчим за прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, який стояв трохи далі, пише NewsMaker.

Раніше повідомлялося, що повітряну частину військового параду 9 травня на Червоній площі в Москві вирішили скасувати через несприятливі для польотів погодних умов.