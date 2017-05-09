У Москві скасували повітряну частину військового параду через погоду (фоторепортаж)

Повітряну частину військового параду 9 травня на Червоній площі в Москві вирішили скасувати через несприятливі для польотів погодних умов, повідомляє РІА Новости з посиланням на Міноборони РФ.

Всі літаки і вертольоти, які мали пролетіти над Червоною площею, повернулися на аеродроми базування.

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"Напередодні столичний регіон опинився під потужним ударом стихії, що приніс рясні опади у вигляді дощу та мокрого снігу", - сказано в повідомленні.

Як відомо, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 9 травня відзначається як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.