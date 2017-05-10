Співак PSY знайшов заміну танцям в стилі Gangnam Style, випустивши два нових "вірусних" кліпи (відео)

Південнокорейський співак, автор хіта «Gangnam Style»Psy випустив два нові відеокліпи на пісні «NewFace» і «I Luv It».

Читайте такожЕлтон Джон провів дві ночі в реанімації черз рідкісну і небезпечну інфекцію

Обидва кліпи були представлені в мережі 10 травня 2017 року. У них артист демонструє добірку нових незвичайних танців свого авторства. У першому кліпі він використовує дивні рухи, щоб зацікавити симпатичну дівчину, у другому ж – просто танцює з шоу-балетом на тлі повсякчас змінюються локацій і декорацій з комп'ютерної графіки.

Обидві пісні увійшли в новий, восьмий альбом під назвою «4х2=8», який Psy випустив до виборів президента Південної Кореї.

Сумарно кліпи вже набрали близько мільйона переглядів на YouTube у першу ж добу після прем'єри і, можливо, зуміють повторити успіх попереднього ролика «Daddy», що зібрав у перші добу 3,5 млн переглядів.

Репер PSY прославився в 2012 році кліпом на пісню «Gangnam Style», який став роликом з найбільшою кількістю переглядів в історії YouTube: на даний момент його подивилися більше 3 млрд разів. Співакові вже доводилося виступати перед високопоставленими людьми. У грудні 2012 року PSY виступив на Різдвяному концерті у Вашингтоні, серед глядачів якого був президент США Барак Обама. До цього, в жовтні, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун визнав, що репер обійшов його по популярності, ставши самим відомим громадянином Південної Кореї в світі. Пан Гі Мун виконав разом з PSY кілька рухів танцю «Gangnam Style».