В Ємені від холери вже померли 115 людей, тисячі хворих

Через спалах холери в охопленому громадянською війною Ємені за останні два з половиною тижні померли щонайменше 115 людей, ще понад вісім тисяч – хворі.

Як передає Deutsche Welle, про це повідомляє Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

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«Гуманітарна ситуація в Ємені катастрофічна», - зазначив виконавчий директор МКЧХ Домінік Стіллхарт на прес-конференції в столиці країни Сані. Він додав, що поширювана водним шляхом хвороба вразила 8 500 людей в 14 з 22 мухафаз (регіонів) країни. Минулого тижня показник з 10 мухафаз становив 2 300 випадків захворювання.

«На одне лікарняне ліжко припадає до чотирьох хворих на холеру», - додав Стіллхарт.

Це вже другий за рік спалах холери в охопленій голодом найбіднішій арабській країні, де з вересня 2014 року триває конфлікт. Країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран, та адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в Адені. Його уряд підтримує коаліція на чолі зі Саудівською Аравією. У країні також активне терористичне угруповання «Аль-Каїда на Аравійському півострові».