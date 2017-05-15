ЄС закликав владу Венесуели зупинити протести шляхом проведення виборів

Міністри закордонних справ Європейського Союзу закликали венесуельську владу провести вибори і звільнити політичних в'язнів, щоб покласти край шеститижневим демонстраціям проти президента Ніколаса Мадуро, в ході яких загинули десятки людей.

Як повідомляє агентство Reuters, у найбільш відвертій реакції ЄС щодо подій в Венесуелі, міністри сказали, що 10 місяців зусиль із врегулювання кризи були «застійними» і вибори є виходом із ситуації.

«Насильство і застосування сили не вирішить проблему кризи», – йдеться у заяві.

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Поки не було жодної безпосередньої відповіді від Міністерства інформації в Каракасі на прохання надати коментар щодо протестів, зазначає агентство.

Принаймні 39 людей загинули з квітня в заворушеннях у Венесуелі, в числі яких протестуючі, прихильники уряду, свідки і правоохоронці. Також сотні людей постраждали і були заарештовані.

Європейський союз закликав до «створення календаря виборів, щоб народ ... зміг висловити свою волю демократичним шляхом», заявили міністри.

ЄС також закликав до «звільнення ув'язнених політичних опонентів», після того, як Мадуро відправив до в’язниці провідних діячів опозиції.