Білий дім заблокували через спроби проникнення невідомого
00:27, 17 травня 2017Світ
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Заходи безпеки в Білому домі були посилені у зв'язку з візитом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
В даний час підозрюваний затриманий / wikimedia.org
У США будівля Білого дому закрита на вхід і вихід після того, як невідомий перестрибнув через огорожу на півночі комплексу,
Про це повідомляє Reuters.
Про інцидент секретна служба США повідомила в своєму Twitter.
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«Секретна служба відреагувала на індивідуума, який перестрибнув стійку для велосипедів біля північної стіни Пенсільванія авеню», - йдеться в повідомленні.
Як підкреслили у відомстві, в даний час підозрюваний затриманий.
За даними агентства, заходи безпеки в Білому домі були посилені у зв'язку з візитом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. При цьому зазначається, що Ердоган залишив Білий дім до інциденту.
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