Білий дім заблокували через спроби проникнення невідомого

У США будівля Білого дому закрита на вхід і вихід після того, як невідомий перестрибнув через огорожу на півночі комплексу,

Про це повідомляє Reuters.

Про інцидент секретна служба США повідомила в своєму Twitter.

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«Секретна служба відреагувала на індивідуума, який перестрибнув стійку для велосипедів біля північної стіни Пенсільванія авеню», - йдеться в повідомленні.

Як підкреслили у відомстві, в даний час підозрюваний затриманий.

За даними агентства, заходи безпеки в Білому домі були посилені у зв'язку з візитом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. При цьому зазначається, що Ердоган залишив Білий дім до інциденту.