Трамп заявив, що у нього "є повне право" ділитися інформацією з Росією

Президент США Дональд Трамп відповів на публікації американських ЗМІ про те, що він ділився секретною інформацією з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

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"Як президент я хотів би поділитися з Росією (на відкрито запланованій зустрічі), на що у мене є повне право, фактами, що стосуються до тероризму та безпеки авіаперельотів", - написав американський президент у своєму Twitter.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W. H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017

Трамп пояснив свої наміри "гуманітарними міркуваннями": "Я хочу, щоб Росія значно активізувати свою боротьбу проти ІДІЛ і тероризму".

...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want to Russia greatly step up their fight against ISIS & terrorism. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що Дональд Трамп під час переговорів з Сергієм Лавровим поділився абсолютно секретною інформацією.

За словами джерел Washington Post розкриття цієї інформації ставить під загрозу "найважливіше джерело інформації про терористичне угруповання ІДІЛ. У свою чергу державний секретар США Рекс Тіллерсон спростував цю інформацію, заявивши, що на зустрічі Трампа та Лаврова обговорювалося широке коло питань, серед яких були загрози тероризму і спільні зусилля у боротьбі з ними.