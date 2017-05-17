У Польщі вибухнув завод із виробництва пороху: 17 людей поранені, двоє - зникли

У польскій нижній Сілезії, місцевості Монкольно, в середу стався вибух на підприємтсві з виробництва пороху. Про це повідомляє "Польске радіо".

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Внаслідок вибуху повністю зруйновано будинок, сімнадцять осіб зазнали поранення, чотирьох працівників у важкому стані транспортовано до лікарні, а двох шукають рятувальники.

«Цей будинок повністю завалився, керівник підприємства нас поінформував, що всередині під завалами можуть знаходитися два працівники», - розповів Речник Комендадути поліції у Зомбковицях Юзеф Кошалка.

На місці працюють пожежники ті рятувальники.