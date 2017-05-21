У Литві почалися навчання НАТО за участю 25 країн

У литовському Каунасі сьогодні розпочалися щорічні навчання НАТО у сфері комунікативної стійкості та систем зв’язку «Міцний кобальт-2017» (Steadfast Cobalt-2017).

Як повідомляє Міністерство оборони Литви, навчання триватимуть майже два тижні, до 2 червня, у них беруть участь близько 1,2 тис. військовослужбовців з понад 40 різних підрозділів 25 країн-членів НАТО.

У ході навчань оцінюватимуться навички комунікаційних одиниць НАТО забезпечувати належний обмін інформацією і підтримувати зв’язок між силами швидкого реагування Альянсу, а також між об’єднаними штабами організації в усьому світі.

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Напередодні на півночі Польщі та прилеглій акваторії Балтійського моря стартували найбільші в цьому регіоні навчання НАТО Baltops-2017, у яких беруть участь понад 40 військових кораблів із 14 країн, передає Радіо Свобода.

Після початку агресії Росії проти України НАТО посилює свою присутність у Східній Європі, розміщуючи у країнах Балтії і Польщі чотири багатонаціональних батальйони. Керувати місією мають військові зі США, Великої Британії, Франції і Німеччини.