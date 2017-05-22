Канадський прем’єр у шортах випадково потрапив на святкування випускного (відео)

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо випадково натрапив на випускників під час вранішньої пробіжки, йдеться в сюжеті ТСН.

Випускники кажуть, що, побачивши політика, який був одягнений у шорти та футболку, спочатку здивувалися, але потім запросили долучитися до фотосесії.

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Той погодився і навіть попозував. Джастін Трюдо вже кілька разів випадково потрапляв на чужі фотографії.