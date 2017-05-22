Канадський прем’єр у шортах випадково потрапив на святкування випускного (відео)
14:58, 22 травня 2017Світ
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Очільник канадського уряду навіть позував фотографам разом із випускниками.
Канадський прем'єр потрапив на випускний під час пробіжки / фото із соцмереж
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо випадково натрапив на випускників під час вранішньої пробіжки, йдеться в сюжеті ТСН.
Випускники кажуть, що, побачивши політика, який був одягнений у шорти та футболку, спочатку здивувалися, але потім запросили долучитися до фотосесії.
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Той погодився і навіть попозував. Джастін Трюдо вже кілька разів випадково потрапляв на чужі фотографії.
Джастін Трюдо випадково потрапив на святкування випускного
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