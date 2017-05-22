Півтори сотні геїв затримали на вечірці в індонезійській сауні

Поліція Індонезії повідомила про затримання понад 140 осіб після рейду в сауні в Джакарті, де проходила гей-вечірка.

За квиток на вечірку всі учасники заплатили за 185 тисяч рупій (приблизно 14 доларів за квиток).

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Всі затримані підозрюються в порушенні закону про порнографію.

Деяких підозрюють у занятті проституцією.

Гомосексуалізм узаконений у всій Індонезії, крім консервативної провінції Ачех, що живе за законами ісламу, пише Русская служба BBC.

Проте влада країни стурбована зростанням жорстокості та насильства щодо представників нетрадиційних сексуальних меншин.