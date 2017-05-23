Після теракту у Манчестері на лондонському автовокзалі знайшли "підозрілий пакет"

Автовокзал «Вікторія» у вівторок вранці, 23 травня, був евакуйований через підозрілий пакет, на тлі високої напруженості після теракту у Манчестері.

Представник поліції повідомив, що Правоохоронці прибули до станції о 6:40 ранку і вокзал було закрито, передає Evening Standard.

26-річний Джеймс Гринслейд, що чекав автобус в Кардіфф, біля 6-ї години він побачив, як поліцейські збираються біля валіз поруч.

Тоді ж диктор оголосив, що пасажирам треба покинути станцію.

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Як повідомляв УНІАН, у Манчестері внаслідок теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 особи. 59 осіб отримали поранення.

За інформацією МЗС, українців серед постраждалих внаслідок теракту у Манчестері немає.