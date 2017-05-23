У Венесуелі протестувальники спалили будинок екс-президента країни Чавеса (фото)

Протестуючі в Венесуелі спалили будинок, в якому провів своє дитинство колишній президент країни Уго Чавес, повідомляє АР.

Згідно з повідомленням, інцидент стався вчора вдень в Барінасі. Крім будинку покійного президента Венесуели, пожежі були зафіксовані в низці урядових будівель, включаючи регіональне відділення Національної виборчої ради.

За даними El Nacional, це було зроблено у відповідь на вбивство 19-річного студента, в якого влучила куля.

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Як повідомляв УНІАН, в Венесуелі за 50 днів антиурядових протестів загинули 48 осіб.

Акції протесту в Венесуелі тривають з початку квітня. Вони почалися після рішення Верховного суду, серйозно обмежила владу опозиційної Національної асамблеї. Рішення згодом було скасовано, проте прихильники опозиції вийшли на вулиці з вимогою відставки членів суду. Також демонстранти вимагають проведення дострокових виборів і звільнення з в'язниці лідерів опозиції.

1 травня президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про підвищення мінімальної зарплати, пенсій і зарплат бюджетникам на 60%. Мінімальний оклад був підвищений до 200 тис. Боліварів, на чорному ринку цю суму можна обміняти приблизно на 50 дол. США