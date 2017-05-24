Туреччина застосувала вето на співпрацю НАТО з Австрією, в результаті чого співпрацю альянсу буде заблоковано ще з чотирма десятками країн, пише Бі-Бі-Сі.

У відповідь члени Північноатлантичного альянсу прийняли рішення змінити процедуру співпраці між держави, дозволивши двостороннє партнерство.

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Представник НАТО заявив, що співробітництво буде продовжено, незважаючи на турецьке вето.

Австрія не є членом НАТО, але тісно співпрацює з військовим блоком - наприклад, понад 400 австрійських військовослужбовців розміщені в Косово.

Рішення турецької влади застосувати право вето викликано спробами Австрії перешкодити вступу Туреччини в Європейський союз.

Австрія засудила це рішення, назвавши його безвідповідальним. "Безвідповідальна поведінка Туреччини тільки зміцнює впевненість у тому, що Туреччина ще дуже далека від того, щоб бути частиною Євросоюзу", - йдеться в заяві міністра оборони Австрії Ганса Пітера Доскозила, надісланому в Бі-бі-сі.

Нагадаємо, криза у відносинах між Австрією і Туреччиною почалася після того, як у Відні в серпні 2016 року запропонували припинити переговори з Анкарою про її членство в Європейському Союзі. Сталося це після масових заходів репресивного характеру, які відбувалися в Туреччині після невдалої спроби державного перевороту в липні 2016 року.

У відповідь Туреччина, зокрема, оголосила про вихід з ряду програм НАТО, в яких також бере участь Австрія, яка не є членом Альянсу, однак тісно з ним співпрацює. Криза поглибилася після нещодавніх закликів канцлера Австрії Крістіана Керна заборонити турецьким політикам агітувати на всій території ЄС.