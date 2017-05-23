Вибух в Манчестері: 23-річна співачка Аріана Гранде перебуває в істериці і не може отямитися - ЗМІ

Американська співачка і актриса Аріана Гранде, після концерту якої на стадіоні британського міста Манчестер стався теракт, планує перервати гастрольний тур.

Про це повідомляє сайт TMZ .

Зараз виконавиця перебуває в стані істерики і ніяк не може отямитися.

Згідно з програмою туру, передбачалося, що 25-го і 26 травня Гранде виступить з концертами в Лондоні на стадіоні "Арена O2".

Однак, по всій ймовірності, тепер ці виступи будуть відкладені, через загрозу безпеки співачки, так і через її важкий психологічний стан, відзначає видання.

Прес-секретар Гранде повідомив, що команда співачки проводить власне розслідування події.

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Вибух пролунав відразу після того, як співачка покинула сцену після закінчення концерту. Бомба вибухнула у фойє недалеко від входу, через який глядачі залишали стадіон.