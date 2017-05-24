Вже друга "колишня" Джастіна Бібера удостоїлася звання найсексуальнішої жінки року (фото)
Експерти журналу не приховують, що дівчина стала переможницею через любов до провокації і скандалу.
Дочка актора Стівена Болдуіна 20-річна Хейлі стала найсексуальнішою жінкою 2017 року за версією журналу Maxim.
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Крім того, видання вже підготувало фотосесію, а також обкладинку з Хейлі Болдуін. У свою чергу дівчина в Instagram розмістила фото обкладинки і висловила свою радість.
"Спасибі, Maxim. Якби люди дійсно знали, наскільки недолугою і виверткою я дійсно буваю ..", - написала модель.
На думку редакторів видання, дівчина "трохи задирака і провокатор, за її романом з Джастіном Бібером, який в підсумку охрестили не більш, ніж піаром, стежив увесь світ, а її висловлювання в Twitter і Instagram завжди звучать як виклик".
У минулому році чоловічий журнал GQ опублікував рейтинг найбажаніших жінок планети, в ТОП-3 увійшла інша "колишня" співака Селена Гомес.