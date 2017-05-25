Один з екс-радників Трампа готовий свідчити в Конгресі щодо втручання РФ у вибори

Радник на той час кандидата в президенти США Дональда Трампа Картер Пейдж заявив про готовність свідчити перед Конгресом на відкритих слуханнях щодо розслідування щодо втручання РФ у вибори у США. Про це пише ТСН з посиланням на USA Today.

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При цьому він наголосив, що на відміну від його колишнього колеги Майкла Флінна, він не збирається захищатися п'ятою поправкою Конституції США, що дозволяє не надавати свідчень проти себе.

"Я відкрита книга", - заявив Пейдж, висловивши впевненість, що його свідчення стануть "гігантським стрибком".

У самому комітеті поки не підтвердили офіційно, чи заплановані слухання Пейджа на наступний місяць. Слухання триватимуть в рамках розслідування зв'язків президентської кампанії Трампа з російським урядом та втручання РФ у внутрішні справи США.