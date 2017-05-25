У Ризькій затоці загорівся танкер - ЗМІ

У Ризькій затоці загорівся танкер Zircon. Інформація про пожежу на пульт чергового надійшла близько 11.00. Про це повідомляє Delfi з посиланням на берегову охорону Морських сил Латвії.

Видання повідомляє, що екіпажу терміново потрібна допомога.

Читайте такожНа Дунаї зіткнулися два українських судна

Наразі на місце спрямований катер берегової охорони та вертоліт Повітряних сил. У разі необхідності буде проведена евакуація екіпажу. Також направлено буксир із рятувальниками.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одеський морський торговий порт зайшов танкер "Граф" під російським прапором. Російський танкер зайшов під вантажні операції. Прикордонники тримають на особливому контролі всі судна під прапором РФ. Зазначається, що вказаний танкер пройшов стандартну процедуру заходу в порт, і до даного судна претензій немає.