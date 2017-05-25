Балістичні ракети і атомні підводні човни: у РФ вихваляються новою зброєю для "стратегічного паритету" з НАТО
У РФ розповіли також про заплановані поставки нового винищувача Т-50.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу сказав, що країна отримала низку нових видів зброї, що дозволяє Кремлю підтримувати «стратегічний паритет» з НАТО, пише Defense News.
Шойгу сказав, що ядерні сили Росії були оснащені новими міжконтинентальними балістичними ракетами з підвищеною здатністю проникати через будь-яку потенційну ПРО.
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Військово-морський флот замовив три нових атомних підводних човнів «Борей», які озброєні ракетою «Булава». Російський міністр також наголосив, що число досягне семи у 2021 році, а після 2021 року військові також починають отримувати модернізовану версію бомбардувальника Ту-160.
Шойгу відзначив, що заплановані поставки нового Т-50 винищувача і ракетної системи ППО С-500 значно посилить ППО Росії.