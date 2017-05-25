Балістичні ракети і атомні підводні човни: у РФ вихваляються новою зброєю для "стратегічного паритету" з НАТО

15:53, 25 травня 2017
Світ
963 0

У РФ розповіли також про заплановані поставки нового винищувача Т-50. 

Ілюстрація / REUTERS

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу сказав, що країна отримала низку нових видів зброї, що дозволяє Кремлю підтримувати «стратегічний паритет» з НАТО, пише Defense News.

Шойгу сказав, що ядерні сили Росії були оснащені новими міжконтинентальними балістичними ракетами з підвищеною здатністю проникати через будь-яку потенційну ПРО.

Читайте такожРосія відправила на Донбас "ювілейний гумконвой"

Військово-морський флот замовив три нових атомних підводних човнів «Борей», які озброєні  ракетою «Булава». Російський міністр також наголосив, що число досягне семи у 2021 році, а після 2021 року військові також починають отримувати модернізовану версію бомбардувальника Ту-160.

Шойгу відзначив, що заплановані поставки нового Т-50 винищувача і ракетної системи ППО С-500 значно посилить ППО Росії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #балістичні ракети#озброєння Росії