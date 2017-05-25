З’явились фото наслідків масштабної пожежі у Сибіру, яка знищила містечко

У мережі з’явились фото наслідків масштабної пожежі у містечку Стрєлка у Сибіру. Вогонь знищив населений пункт вщент. Фото опублікував Reuters.

Загалом під час масштабної пожежі постраждали 10 населених пунктів, вогнем знищено 171 житловий будинок і 15 нежитлових будівель.

Як повідомляв УНІАН раніше, за даними слідчого комітету в Красноярському краї в місті Канськ внаслідок спекотної погоди та значних поривів вітру згоріло 52 будинки, дві людини загинуло. При цьому в МНС РФ запевняють, що пожежно-рятувальні підрозділи попередили техногенну катастрофу в Красноярському краї, відстоявши від пожеж хімічно небезпечні об'єкти.

Крім того, від численних пожеж в Красноярському краї та Іркутській області пожежним також вдалося відстояти більше 5000 будинків.