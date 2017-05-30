Принцеса Данії Марі вийшла в світ в українській вишиванці (фото)

Кронпринцеса Данії Марі Кавальє одягла на офіційний захід темне плаття-вишиванку від українських модельєрів.

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Знімки Марі в традиційному вбранні українців були зроблені під час зустрічі з шведським принцом Даніелем і принцесою Вікторією на борту королівської яхти Dannebrog в Стокгольмі, передає "Новое время".

Для офіційного заходу данська принцеса вибрала українську вишиванку бренду March 11, вартість якої перевищує 1 тис. доларів.

Власники бренду - пара українських дизайнерів Світлана Головченко і Роберт Міщенко. Зараз вони проживають у Нью-Йорку і створюють колекції традиційних українських вишиванок, які користуються великою популярністю серед відомих людей.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в Туреччині влаштували показ вишиванок з хіджабами.