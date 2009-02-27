Македонія створює флот, і море тут не головне

Македонія, одна з двох країн колишньої Югославії разом з Сербією, що не має виходу до моря, готується до створення торговельного флоту, повідомили македонські інформаційні агентства.

Рішення було ухвалене на одному з останніх засідань уряду країни, що проходив у закритому режимі.

Флот буде створений за участю державного і приватного капіталу. Судна ходитимуть під прапором Македонії, портом приписки стане албанський Драч або турецький Стамбул.

На першому етапі флот складуть десять кораблів. Потім їх число зросте "до кількості, яку мають інші країни світу, що не мають морських портів".