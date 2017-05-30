У США вимагають від Конгресу почати процедуру імпічменту Трампа: 10 міст прийняли резолюцію

У США органи місцевого самоврядування 10 міст звернулися до Конгресу з пропозицією про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання Politico.

Бруклін, штат Массачусетс, став 10-м за рахунком містом, який закликав Конгрес розпочати процедуру імпічменту. До нього відповідну пропозицію внесли муніципалітети Кембриджа, Амхерста, Пелхема і Леверетта. Крім того, в даний момент таку можливість розглядає влада міста Ньютон. У штаті Каліфорнія імпічмент підтримали Лос-Анджелес, Річмонд, Аламеда і Берклі.

У Чикаго міська рада розробила проект постанови, який вже підтримав 31 представник місцевого самоврядування. "Переломним моментом" там назвали звільнення Трампом Джеймса Комі з посади директора Федерального бюро розслідувань.

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Видання пише, що мета такої активності органів місцевого самоврядування, які не мають повноважень в питанні імпічменту, полягає в тому, щоб переконати Конгрес зробити перший крок до процедури імпічменту Трампа.

Якщо Конгрес прийме рішення про необхідність імпічменту, буде проведено голосування в Палаті представників, де рішення приймається простою більшістю. Потім голосування пройде в Сенаті, який повинен набрати не менше двох третин голосів для ухвалення необхідного рішення.