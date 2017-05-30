Суд у Швейцарії вперше виніс обвинувальний вирок за лайк у Facebook

Житель Швейцарії вперше в історії країни засуджений до штрафу за "лайк" в соціальній мережі Facebook. Суд у Цюріху виніс обвинувальний вирок 45-річному чоловікові і зобов'язав його виплатити штраф у розмірі 4 тис. франків (4,1 тис. доларів), пише Бі-Бі-Сі.

Як повідомляє видання The Local Switzerland, у 2015 році швейцарець, ім'я якого не називається, поставив "лайк" до коментарів активістів, які звинувачували голову асоціації із захисту тварин Ервіна Кесслера у расизмі та антисемітизмі.

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У відповідь на це Кесслер подав до суду не тільки на авторів коментарів, але і на того, хто їх "залайкав", пояснивши це тим, що "лайк" просуває публікацію і робить її видимою для більшого числа користувачів.

Суддя також зазначив, що "лайк" передбачає схвалення, і відповідач таким чином продемонстрував, що він згоден із змістом образливих коментарів.

У 1998 році сам Кесслер був засуджений до невеликого терміну ув'язнення після того, як публічно порівняв ритуальний забій тварин за єврейськими традиціями зі злочинами німецьких нацистів.

Однак суд зазначив, що після майже 20 років з моменту винесення вироку у відповідачів немає підстав звинувачувати Кесслера у расистських і антисемітських поглядах.