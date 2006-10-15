Авто врізалося в колону курсантів десантного училища: 6 хлопців загинули

Для з’ясування обставин трагічного інциденту, що стався цієї ночі, до Рязані виїхала комісія штабу повітряно-десантних військ Росії, за фактом трагедії вже порушено кримінальну справу.

Уночі на трасі біля цього міста легкове авто на повному ходу в’їхало в колону курсантів десантного училища. Шестеро хлопців загинули - хто одразу, а хто за кілька годин у лікарні, двадцять вісім – зазнали травм різного ступеню тяжкості.

190 курсантів повертались із навчань у приміському центрі, коли автомобіль на великій швидкості протаранив стрій майбутніх вояків. У машині їхали четверо молодиків. 21-річний водій намагався втекти з місця події, проте його затримали. Як з’ясувалось, він був напідпитку і не мав при собі водійського посвідчення.

5 канал