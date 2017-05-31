У США телеведуча сфотографувалася з "відрубаною" головою Трампа (фото, відео)

Телеведуча каналу CNN Кеті Гріффін позувала з муляжем відсіченої голови президента США Дональда Трамра. Актриса вже видалила фотографії зі своїх акаунтів у соцмережах і попросила вибачення, але спецслужба США заявила, що перевірить знімок, передає Tjournal.

Гріффін взяла участь у зйомці в Тайлера Шілдса, після якої пожартувала, що тепер вона разом з фотографом повинна буде поїхати в Мексику. Ведуча іронічно зазначила, що за таке можуть посадити у в'язницю.

NOT FUNNY: Kathy Griffin 'Beheads' Trump... https://t.co/xYbfT4wvfX — DRUDGE REPORT (@DRUDGE_REPORT) May 30, 2017

Фото з "відрубаною" головою Трампа миттєво набуло вірусної популярності, ставши однією з головних тем дня в соціальних мережах. Користувачі в основному, негативно відгукувалися про Гріффін, кажучи, що вона "перейшла межу".

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На фотосесію Гріффін відреагували багато суспільно-політичних діячів. Син президента США Дональд Трамп-молодший назвав акцію "огидною".

Через деякий час Секретна служба США написала в своєму офіційному Twitter, що почала перевірку публікації. При цьому відомство не звернувся напряму до ведучої або фотографа телеканалу.

Через три години після цього Гріффін видалила зі своїх акаунтів провокаційні фотографії та записала коротке відео, в якому вона назвала зроблений знімок "великою помилкою". Ведуча кілька разів повторила вибачення, сказавши, що вона усвідомила, як це образило людей. "Я зайшла занадто далеко. Я перетнула межу. Я зробила помилку і я не права".

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) May 30, 2017

Телеканал, на якому Гріффін веде новорічне шоу, теж випустив спеціальний коментар. CNN у своїй заяві зазначив, що радий бачити, що ведуча вибачилася.

Автор знімків Шілдс заявив, що "не помиляється щодо реакції широкої публіки", але закликає сприймати її як твір мистецтва. Він назвав провокаційну фотосесію відображенням "свободи слова і самовираження".