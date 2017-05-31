Російський губернатор пояснив, навіщо сказав журналістам "Бог не фраєр"

Губернатор Орловської області Вадим Потомський пояснив, що мав на увазі, публічно вживши вираз "Бог не фраєр". За його словами, він хотів закликати журналістів поводитися зі священнослужителем коректніше, передає РБК.

Потомський днем раніше прокоментував претензії журналістів до єпископа Орловської області Нектарія через подаровану тому люксову версію Toyota Land Cruiser V8, сказавши: "Якщо ми ходимо до представників Бога, починаємо їх лінчувати і чимось поливати... Бог не фраєр, він все бачить. І суд буває тільки один: Божий суд. У нас це йде до патріарха: не той годинник, не так живе, не на тих машинах їздить".

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Губернатор, який є членом КПРФ, зазначив, що «зауваження» Нектарію може робити тільки митрополит Орловський Антоній, а журналісти не мають права "так себе поводити".

"Я говорив про форму подачі інформації, і нічого іншого; мені вона не подобається", - пояснив губернатор пізніше.

Скандал розгорівся через публікації про позашляховик Land Cruiser V8 вартістю 6 млн руб. В Орловській митрополії журналістам підтвердили, що автомобіль у Нектарія є і подарував його предстоятелю один із місцевих агрохолдингів.

Єпископ Нектарій (Ніколай Селезньов) 30 травня написав лист в інформаційне агентство «Орловські новини» із закликом видалити всі публікації про нього. За словами предстоятеля, «подібні витівки» підривають «духовно-моральні підвалини нашого суспільства, кидаючи тінь на Святу Церкву та її чесних служителів». У разі, якщо «Орловські новини» не видалять статтю, єпископ погрожував притягнути видання до відповідальності за «образу почуттів віруючих».

Після того, як це прохання набуло резонансу по всій Росії, в РПЦ заявили, що лист - фейк.