У РПЦ ополчилися проти Гомера Сімпсона через ловлю покемонів у храмі (відео)

Богослови Російської православної церкви (РПЦ) виступили за посилення вікового цензу американського мультсеріалу "Сімпсони" через новий епізод, в якому головний герой Гомер Сімпсон ловить покемонів в храмі.

Як повідомляє ТАСС, на думку опитаних священнослужителів, на медійному ринку "почалася активна пропаганда хибних моральних цінностей у підлітковому середовищі". Вони вважають, що на російському медійному ринку необхідно впроваджувати подобу санітарного контролю, а також захистити дітей та підлітків від перегляду "Сімпсонів".

У ЗМІ з'явилася інформація про вихід 19 епізоду 28 сезону мультсеріалу "Сімпсони", в якому Гомер Сімпсон, як і інші жителі Спрінгфілда, грає в Peekimon Get (аналог гри Pokemon Go) і починає шукати віртуальних тварин в самих різних місцях. В одному епізоді ловці "покемонів" заходять до церкви прямо посеред проповіді. Преподобний Лавджой робить зауваження Гомеру, на що останній відповідає: "Ця гра є або, принаймні, була на відміну від твого Ісуса". У "Сімпсонів" діє віковий ценз 16+.

Читайте такожУ банку РПЦ роздали "під чесне слово" 5 мільярдів рублів

За словами ієромонаха РПЦ, клірика Іваново-Вознесенської єпархії (Іванівська область) Макарія (Маркиша), від перегляду нового епізоду "Сімпсонів" варто убезпечити дітей, оскільки ця інформація може похитнути їхні моральні устої". "Все, що не заборонено законом, дозволено. Тому показ "Сімпсонів" ніхто заборонити не може. Проте захистити від перегляду дітей потрібно, оскільки цей мультфільм - антиестетика", - сказав священнослужитель.

На його думку, популярність "Сімпсонів" будується на потворності персонажів. "Ці герої не зразки для наслідування, повчання, - сказав ієромонах.

Клірик Іваново-Вознесенської єпархії вважає, що показ нової серії "Сімпсонів" може спровокувати російську молодь на ловлю покемонів у храмі, тому священнослужитель запропонував збільшити віковий ценз для цього мультсеріалу.

На думку члена синодальної біблійно-богословської комісії РПЦ, настоятеля храму Живоначальної Трійці на Воробйових горах в Москві протоієрея Андрія Новикова, на даний момент через медіаконтент здійснюється "потужна пропаганда", в тому числі і через продукцію Голлівуду. "Новий епізод "Сімпсонів" - яскраве тому підтвердження. Зараз ряд медіапродуктів спрямований на пропаганду помилкових цінностей, наприклад, у фільмах і навіть мультфільмах стали масово з'являтися герої з нетрадиційною сексуальною орієнтацією", - сказав священнослужитель.

На його думку, мета пропаганди - розкласти суспільство, в тому числі і на території Росії. "Тому потрібно посилити контроль за медіапродуктом", - сказав Новіков.

За словами доцента історичного факультету Санкт-Петербурзького університету, диякона Володимира Василика, в Росії необхідно створити "санітарно-захисну зону для медіапродукту".

Як повідомляв УНІАН, раніше творці мультсеріалу «Сімпсони» виклали в мережу уривок з нового епізоду, присвяченого 100 дням президентства Дональда Трампа.