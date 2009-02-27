Журналістам-католикам дозволили вживати слово "Аллах"

Малайзійський суд дозволив католицькій газеті використовувати слово "Аллах", повідомляє AFP.

Головний редактор щотижневої католицької газети The Herald Лоренс Ендрю (Lawrence Andrew) розповів агентству, що газета тепер може друкувати слово "Аллах" на своїх шпальтах. Спочатку конфлікт з владою стався тому, що Аллахом малайською мовою називають як мусульманського, так і християнського бога. У грудні 2008 року міністерство внутрішніх справ заборонило газеті друкувати статті малайською.

Влада країни наполягала, що слово "Аллах" не повинне згадуватися в католицькій, тобто немусульманській газеті, оскільки це ображає релігійні почуття тих, хто сповідує іслам. Проте суд не задовольнив позов уряду до The Herald про позбавлення права на видавничу діяльність. Лоренс Ендрю в суді пояснив, що католицькі священики впродовж століть використовували слово "Аллах" при перекладах Біблії малайською мовою для позначення християнського поняття "Бог".

60 відсотків 27-мільйонного населення Малайзії - мусульмани. Решту населення становлять католики і буддисти.

Лента.ру