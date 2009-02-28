Розкрито характеристики російських авіаносців нового покоління

Авіаносець нового покоління для військово-морського флоту Росії буде атомним, і матиме водотоннажність до 60 тисяч тонн. Про це заявив РІА "Новости" керівник напрямку держоборонзамовлення Об`єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) віце-адмірал Анатолій Шлемов. Планується побудувати мінімум три кораблі для Північного і Тихоокеанського флотів. У перспективі їх кількість може бути доведена до шести.

Учені і конструктори розпочали роботу над моделлю майбутнього корабля, а його зовнішність вже визначена. Наразі виробляються вимоги, тактико-технічні завдання, проводяться технічні ради, необхідні для початку будівництва авіаносця нового покоління.

На авіаносці має базуватися новий палубний літак, який прийде на зміну Су-33. Це буде літак п`ятого покоління з класичним горизонтальним зльотом і посадкою. Окрім цього, корабель одержить безпілотні літальні апарати, розробка яких також почалася. Їх веде, зокрема, концерн "Вега".

На авіаносці не буде крилатих ракет, як це практикувалося на радянських і російських авіаносних крейсерах, оскільки він виконуватиме лише функції за призначенням. "Усі конструкції корабля мають бути розроблені для базування і польотів літаків, які самі по собі є носіями ударної зброї", - наголосив Анатолій Шлемов.

Місце будівництва нових авіаносців ще точно не визначене. Розглядаються два варіанти - Балтійський завод і "Сєвмаш". Перший має досвід будівництва цивільних суден водотоннажністю до 100 тисяч тонн, а другий будував кораблі з атомною енергетичною установкою. Як зазначив співрозмовник агентства, "переможе більш якісний і менш витратний проект".