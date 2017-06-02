Екс-чиновники США розповіли про спробу Трампа зняти санкції з РФ одразу після приходу до влади

В перші тижні роботи невідомі на той час громадськості вищі посадові особи адміністрації Трампа майже відразу після вступу на посаду доручили співробітникам Держдепу розробити пропозиції щодо скасування економічних санкцій, повернення дипломатичних відносин і інших кроків для зняття напруженості у відносинах з Москвою.

Про це повідомляє Yahoo News з посиланням на колишніх чиновників Держдепартаменту.

Нова адміністрація намагалася послабити або скасувати каральні заходи, введені президентом США Обамою у відповідь на інтервенцію Росії в Україні і втручання в 2016 році у вибори президента США. Це стривожило деяких чиновників Держдепу, які відразу ж почали просити лідерів Конгресу швидко прийняти закон для блокування цих намірів, повідомили джерела видання.

«Був серйозний розгляд Білим домом скасування санкцій в односторонньому порядку», – сказав Ден Фрід, колишній співробітник Державного департаменту, який служив в якості головного координатора США з питань політики санкцій, поки він не пішов у відставку наприкінці лютого.

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Він сказав, що протягом перших кількох тижнів після вступу Трампа на посаду він отримав кілька «панічних» дзвінків від чиновників уряду США, які сказали йому, що вони отримали доручення розробити проект скасування санкцій, благаючи його, «Будь ласка, Боже мій, ти не можеш зупинити це?».

Фрід сказав, що він був настільки стурбований, що зв'язався з союзниками на Капітолійському пагорбі, в тому числі з сенатором Беном Кардіном, членом комітету з міжнародних відносин, щоб переконати конгресменів швидко прийняти закон, який би блокував для президента Трампа можливість скасування санкцій.

Том Малиновський, представник адміністрації Обами, який на той момент щойно покинув посаду помічника держсекретаря в області прав людини, сказав виданню, що він також приєднався до зусиль по лобіюванню в Конгресі протидії планам нової адміністрації щодо скасування санкцій і організації зустрічі на вищому рівні між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним у рамках зусиль по досягненню «великої угоди» з Москвою.

«Це було б повністю переможним для Москви», – сказав Малиновський, який всього за кілька днів, перш ніж він покинув свій пост, анонсував нові санкції проти високопоставлених російських чиновників за порушення прав людини в рамках закону, відомого як «закон Магнітського».

В решті-решт, 7 лютого сенатори Бен Кардін і Ліндсі Грем представили законопроект, який забороняє Білому дому знімати з Росії санкції без узгодження з Конгресом.

Пропонований законопроект втратив свою необхідність, коли Флінн пішов з поста радника Білого дому з національної безпеки після викриття його переговорів з російським послом Сергієм Кисляком. За словами Малиновського, повернення до питання зняття санкцій на тлі цього скандалу викликало б «політичну бурю».