Чорногорія 5-го червня стане 29-м членом НАТО

Незабаром Чорногорія стане 29-м членом Північноатлантичного альянсу (НАТО). Ця балканська країна офіційно подасть документи про вступ до НАТО 5 червня в Вашингтоні. Про це повідомляє DW.

Згідно з поширеним в п'ятницю, 2 червня, повідомленням прес-служби Альянсу, в урочистій церемонії набуття членства в НАТО Чорногорією планується участь генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга та прем'єр-міністра Чорногорії Душко Марковича.

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Сполучені Штати Америки представлятиме заступник держсекретаря США Том Шеннон. Завдяки вступу Чорногорії до НАТО, війська Альянсу зможуть цілковито контролювати акваторію Адріатичного моря.

Наприкінці квітня цього року депутати Скупщини Чорногорії проголосували більшістю голосів за вступ країни в Північноатлантичний альянс. Цей крок викликав різку критику з боку Росії.