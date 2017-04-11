ЗМІ: Трамп санкціонував вступ Чорногорії до НАТО

Національна телерадіокомпанія Чорногорії (РТЦГ) виступила з твердженням, що президент США Дональд Трамп підписав протокол про прийняття країни в НАТО, передає ТАСС.

Як стверджує телекомпанія, підписанням протоколу офіційно завершено процедуру ратифікації Сполученими Штатами членства Чорногорії в Північноатлантичному альянсі.

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"Повідомлення про підписання буде опубліковано пізно ввечері або завтра вранці за американським часом", - повідомляє РТЦГ.

Раніше Сенат Конгресу США ратифікував протокол про вступ Чорногорії до НАТО майже одноголосно: "за" проголосували 97 членів палати, лише двоє висловилися проти. На саміті альянсу в грудні 2009 року Чорногорія отримала План дій для членства в блоці. В 2010 році розпочалися переговори, які завершилися у травні 2016 року підписанням протоколу про вступ в організацію, після чого республіка отримала статус спостерігача. Після ратифікації цього протоколу всіма державами альянсу і Чорногорією ця країна стане 29 членом НАТО, в даний час протокол ратифікували 24 з 28 країн організації.

У 2008 році в Бухаресті на саміті НАТО було прийнято рішення про початок програми приєднання до блоку Грузії та України.