Європі загрожує повний потоп

Всупереч прогнозам синоптиків, “велика вода” не відступає від Європи. У районі німецької землі Шлезвіг-Гольштейн рівень Ельби досягнув рівня 2002 року. Термінові заходи вживають і хорватські рятувальники: рівень води в Дунаї продовжує стрімко зростати. Триває евакуація місцевих жителів.

"Велика вода", що підступає до Сербії по Дунаю з боку Угорщини, досягне Бєлграда наступного тижня, орієнтовно у четвер або п`ятницю. Про це повідомило РІА «Новости» з посиланням на бєлградський штаб по захисту від повеней.

Власникам будинків, розташованих уздовж русла Дунаю, влада Бєлграда пропонує заздалегідь вивезти все цінне майно з підвалів і перших поверхів. Крім того, рекомендовано протягом 48 годин прибрати всі об`єкти, розташовані в зоні міських набережних і вздовж ліній майбутніх захисних споруд. Якщо власники самі не потурбуються про перенесення об`єктів, за них це зробить міська влада.

Рівень води в Дунаї в районі третього за величиною міста Сербії Нови Сад досяг в неділю 712 сантиметрів, що на 29 сантиметрів більше, ніж у суботу. Пік повені очікується в місті Нови Сад у вівторок, проте вже зараз затоплено всі дачні селища, споруджені на березі Дунаю.