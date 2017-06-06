Трамп не блокуватиме виступу екс-директора ФБР Комі перед Сенатом

Дональд Трамп не блокуватиме виступу під час слухань у Сенаті екс-директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі - попри те, що президент США має на це право. Про це в понеділок, 5 червня, заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, передає DW.

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За словами представниці адміністрації президента США, Дональд Трамп прагне пришвидшення розслідування випадків можливого втручання Росії у передвиборну кампанію в США. Саме розслідування проводить комітет Сенату з питань розвідки. "Тож президент Трамп не скористається своїм привілеєм (можливістю блокувати виступи на слуханнях. - Ред.) у випадку з запланованими свідченнями Джеймса Комі", - сказала Сандерс.

Слухання, під час яких Джеймс Комі має дати свідчення про ймовірну причетність Росії до президентської виборчої кампанії в США, призначені на 8 червня.

Трамп звільнив Комі з поста директора ФБР 9 травня 2017 року. Це звільнення - другий випадок відсторонення від посади керівника ФБР президентом в історії США.