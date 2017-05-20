Колишній глава ФБР погодився дати свідчення на слуханнях у Сенаті

Екс-глава ФБР Джеймс Комі погодився дати публічні свідчення про розслідування передбачуваного втручання Росії у передвиборчу кампанію в США, заявили у сенатському комітеті по розвідці.

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Як очікується, Комі розповість про деталі розслідування, а також про події, що призвели до його звільнення, в ході відкритого засідання сенату в червні, передає Російська служба BBC.

"Я сподіваюся, що свідчення колишнього директора ФБР Комі допоможуть знайти відповіді на деякі питання, які виникли після несподіваного звільнення Комі за рішенням президента", - сказав сенатор США від штату Вірджинія Марк Уорнер.

Точна дата слухання в сенаті буде визначена після 29 травня.

Тим часом телекомпанія Сі-ен-ен з посиланням на джерела повідомляє, що адвокати Білого будинку розпочали підготовку до захисту Дональда Трампа на випадок виникнення питання про імпічмент. За даними телеканалу, хоча імпічмент розглядається зараз все ще дуже малоймовірна перспектива, тим не менш минулого тижня юридичні радники адміністрації президента консультувалися з експертами з цього питання.