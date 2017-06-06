Жителі Катару змітають все з полиць магазинів, побоюючись блокади через скандал з арабськими країнами (фото)

Жителі столиці Катару Дохи масово скуповують продукти харчування у зв'язку з тим, що низка держав розірвала дипломатичні відносини з цією країною.

Про це повідомляє CNN Money з посиланням на публікації в соцмережах.

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Видання зазначає, що люди побоюються економічної блокади, що може призвести до браку продовольства в країні. Дані страхи з'явилися на тлі новин про закриття кордону з Саудівською Аравією, через яку країну поставляють багато товарів харчової промисловості.

У той же час влада Ірану вже заявила, що готова постачати Катару продовольство.