Президент США Дональд Трамп побажав удачі екс-директору ФБР Джеймсу Комі напередодні слухань комітету з розвідки сенату, на яких він виступить, повідомляє NBC News.

Таке побажання американський лідер висловив під час зустрічі з республіканськими лідерами в конгресі.

Журналістка запитала президента, яке повідомлення він би хотів передати Комі перед слуханнями в сенаті.

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«Я бажаю йому удачі», — відповів Трамп і подякував усім присутнім журналістам.

Раніше повідомлялося, що Джеймс Комі виступить на слуханнях комітету з розвідки сенату 8 червня.

Очікується, що екс-глава ФБР розповість, чи чинив Трамп на нього тиск з метою припинити розслідування про можливі зв'язки штабу Трампа з Росією і чи вимагав Трамп від нього припинити розслідування стосовно екс-радника президента з нацбезпеки Майкла Флінна.