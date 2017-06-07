Генпрокурор США може піти у відставку через розбіжності з Трампом - ЗМІ

Генпрокурор США, глава міністерства юстиції Джеф Сешнс не виключає своєї відставки через розбіжності з президентом Дональдом Трампом, повідомив телеканал АВС News з посиланням на власні джерела.

"Джерела заявили ABC News, що відносини між президентом Дональдом Трампом і генпрокурором Джеффом Сешнсом стали настільки напруженими, що Сешнс нещодавно припустив, що може піти у відставку", — повідомляє телеканал.

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За його даними, напруженість пов'язана з рішенням Сешнса усунутися від розслідування "зв'язків Трампа з Росією". Джерела АВС заявляють, що Трамп незадоволений рішенням Сешнса, а той незадоволений ставленням президента.

Міністерство юстиції США відмовилося від коментарів.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив у вівторок, що президент Дональд Трамп попросив його відновити відносини Штатів з Росією і не допустити політичної нестабільності в зв'язку з розслідуванням можливих зв'язків передвиборного штабу Трампа з росіянами.