Аукціон в Нью-Йорку загрожує міжнародним скандалом

У Нью-Йорку сьогодні відбудеться аукціон, здатний викликати справжній міжнародний скандал

З молотка підуть особисті речі Махатми Ганді. Вищий суд Делі продаж заблокував, а індійський МЗС вже заявив, що зробить все можливе, щоб повернути з аукціону речі Ганді.

Шкіряні сандалі, окуляри в сталевій оправі і годинник, які належали індійському політикові і філософові Махатмі Ганді, будуть виставлені на аукціоні Antiquorum. Спроба продати з молотка особисті речі Ганді викликала шквал обурення в Індії, де їх вважають національним надбанням. 2 дні тому Вищий суд Делі розпорядився припинити продаж особистих речей, оскільки Ганді перед смертю заповідав передати все його майно створеному фонду "Наваджіван". Проте торги, судячи з усього, відбудуться. І Індія спробує будь-якими шляхами повернути особисті речі Махатми Ганді. Як розповів заступник міністра закордонних справ країни Ананд Шарму, МЗС попросив посольство у Вашингтоні і генконсульство Індії в Нью-Йорку використати всі можливості, включаючи участь в аукціоні, щоб одержати особисті речі батька нації для країни.

За попередніми оцінками, аукціонний будинок виручить за лоти від 20 до 30 тисяч доларів.

Эхо Москвы