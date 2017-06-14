"Лаяв Трампа в соцмережах": поліція ідентифікувала чоловіка, який стріляв у конгресменів США (фото)

Американська поліція ідентифікувала чоловіка, який відкрив вогонь по конгресменах-республіканцях на бейсбольному полі в Олександрії під Вашингтоном. Стрілком виявився 66-річний бізнесмен Джеймс Ходжкінсон з Іллінойсу, який помер від вогнепальних пораненеь при затриманні. Про це пише The Hill.

Читайте такожНавмисна атака: подробиці стрілянини по конгресменам США (відео)Повідомляється, що Ходжкінсон під час виборчої кампанії агітував за демократа Берні Сандерса.

"Я щойно дізнався, що стрілок брав участь у моїй виборчій кампанії. Мені огидний цей мерзенний вчинок", - прокоментував подію екс-кандидат у президенти.

У 2006 році Ходжкінсона звинувачували в нанесенні побоїв і пошкодженні автомобіля, але пізніше звинувачення були зняті.

Як пише Deadline, в соцмережах стрілка виявили багато гнівних постів на адресу Дональда Трампа.

Раніше УНІАН повідомляв, в американському штаті Вірджинія поліція затримала стрілка, який відкрив вогонь під час тренування з бейсболу, в результаті чого постраждав конгресмен Стів Скалайз.