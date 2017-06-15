У Казахстані сталася пожежа через падіння частин російської ракети-носія, є загиблий
Загинув водій КАМАЗа.
У Казахстані після падіння частин російської ракети-носія "Союз" загинула людина. Про це повідомляє прес-служба Роскосмосу.
Зазначається, що після падіння частин ракети-носія у казахському степу сталася пожежа. Після пуску ракети-носія "Союз 2-1а" з транспортним вантажним кораблем "Прогрес МС-06" бічні блоки ракети впали на відстані близько 50 кілометрів на захід від міста Жезказган.
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"Через складні метеоумови в районі падіння бічних блоків (+34 градуси, вітер з поривами до 15 м/с) в безлюдній місцевості сталася степова пожежа. Загрози населенню немає, загоряння ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Під час гасіння пожежі загинув водій автомобіля КАМАЗ, співробітник підприємства, яке займається забезпеченням експлуатації районів падіння. Вантажівка загорілася в результаті сильного пориву вітру.
Зазначається, що ракету запустили 14 червня.