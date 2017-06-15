Німеччина і Австрія виступили проти нових санкцій США щодо РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель і канцлер Австрії Крістіан Керн закликали скорегувати схвалений сенатом США законопроект про посилення санкцій проти Росії у сфері енергетики, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Ці заходи становлять загрозу для європейських компаній, що беруть участь у розвитку енергопостачання Європи, вважають вони.

Читайте такожУ "Газпромі" заявили, що кошти на "Північний потік-2" вже надійшли від партнерів

"Політичні санкції не повинні зачіпати економічні інтереси. І погрожувати покаранням компаніям з Німеччини, Австрії та інших європейських країн, через те, що вони беруть участь у газових проектах з Росією, таких як "Північний потік-2", або фінансують їх, вносить абсолютно нову і дуже негативну якість у європейсько-американські відносини", - йдеться в спільній заяві, поширеній МЗС Німеччини.

Політики вказали на те, що "мова йде про конкурентоспроможність енергоємної промисловості і тисячі робочих місць", тому вони підтримують зусилля державного департаменту США, спрямовані на зміну цього документа".

"Енергозабезпечення Європи - це питання Європи, а не Сполучених Штатів Америки", - підкреслили Габріель і Керн.

Як повідомляв УНІАН, Сенат США схвалив законопроект, який передбачає посилення вже існуючих санкцій, введених американською владою стосовно кількох секторів російської економіки після анексії Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі.

Серед іншого, в документі міститься пропозиція ввести санкції щодо тих, хто допомагає Росії розвивати систему трубопроводів для експорту нафти і газу.

Тепер документ відправиться в палату представників конгресу США, а у випадку, якщо його підтримають і там, піде на підпис президенту Дональду Трампу.