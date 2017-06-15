Кількість жертв пожежі в Лондоні зросла до 17 осіб
13:57, 15 червня 2017Світ
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Зараз рятувальники хочуть переконатися, що будівля є безпечною для початку пошукових робіт всередині.
Пожежа в лондонській багатоповерхівці / REUTERS
Поліція підтвердила загибель 17 осіб в результаті пожежі в багатоповерховому житловому будинку на заході Лондона. Про це повідомляє The Guardian.
При цьому в поліції відзначають, що число жертв може продовжувати зростати.
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Комісар Лондонської пожежної бригади Денні Коттон повідомила, що зараз рятувальники хочуть переконатися, що будівля є безпечною для початку пошукових робіт всередині.
Пожежа в Гренфелл-тауер у Північному Кенсінгтоні спалахнула вночі в середу. За даними місцевої влади, в момент виникнення вогню в 24-поверховому будинку могли перебувати до 600 осіб.
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