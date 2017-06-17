У результаті атаки в центрі Єрусалиму загинула 23-річна співробітниця поліції

Ізраїльська поліція застрелила трьох палестинців після того, як вони напали на поліцейських, які чергували поруч зі Старим містом в Єрусалимі. В результаті атаки загинула 23-річна жінка-поліцейський, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Напад стався ввечері в третю п'ятницю священного для мусульман місяця Рамадан, під час якого десятки тисяч палестинців з Східного Єрусалиму і з Західного берега річки Йордан зібралися для молитви в мечеті Аль-Акса.

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Як повідомляє ізраїльська поліція, двоє чоловіків відкрили вогонь по групі поліцейських, а третій напав з ножем на 23-річну співробітницю прикордонної поліції старшого сержанта Хадас Малку.

Двом із трьох нападників було по 18-19 років, усі троє приїхали із Західного берега Йордану. Вони були убиті вогнем.

Дівчину в критичному стані доставили в лікарню, де вона померла.

За даними ізраїльської газети Haaretz, під час атаки постраждали щонайменше троє людей, двоє з них палестинці, які отримали вогнепальні поранення.

Під час Рамадану ізраїльська влада пом'якшили обмеження, які діють для палестинців із Західного берега, які направляються в Єрусалим.

Пізніше стало відомо, що відповідальність за атаку на поліцейських взяла на себе "Ісламську державу". Про це йдеться в онлайн-заяві від імені угруповання.

З жовтня 2015 року в результаті ножових атак, а також нападів з використанням автомобілів і вогнепальної зброї загинули 42 ізраїльтянина.

За цей же період було вбито понад 240 палестинців - більшість з них під час здійснення нападів на ізраїльтян або в зіткненнях з ізраїльськими військовими.

Ізраїль та палестинське керівництво покладають провину за насильство один на одного.