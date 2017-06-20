Наша авіація: Путін зганьбився, видавши роботу американських Apache за російські Мі-28Н (відео)

Президент РФ Володимир Путін показав на смартфоні відео роботи американського Apache, заявивши, що це «робота нашої авіації». Про це на своїй сторінці у Facebook написав користувач Макс Міщенко.

Він пише, що російський президент демонструє автору фільма про себе, американському режисеру Оліверу Стоуну відео із YouTube, на якому американський Apache намагається видати за російські Мі-28Н.

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«Сплутати відео з якимось іншим неможливо, дуже знамениті кадри, де по одиноких бармалеях летять Hellfire. Наш годувальник розповідає цілу історію там, про те, як "наші хлопці в даний момент ризикують, і що це спроба зайти з території Туреччини і що у них небезпечна зброя"», - написав Міщенко, додавши, що насправді ці Apache працюють в Афганістані.

«Путін думає, що він дивиться роботу "нашої авіації", дивлячись на відео з Apache, на яке накладений радіо-обмін українських (!) пілотів (Донецьк 2014 року) і в сумі на ютубі це видають за "Мі 28Н в Сирії", - написав Міщенко.