У Каліфорнії вибрали найпотворнішого собаку року (фото)

У 29-му конкурсі "Найпотворніший пес у світі" в Каліфорнії переміг неаполітанський мастиф на прізвисько Марта. Незважаючи на назву конкурсу, цей титул вважається почесним. Про це пише Російська служба ВВС.

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Тепер хазяйка собаки Ширлі Зіндлер отримає приз у розмірі 1500 доларів і вирушить зі своїм улюбленцем в Нью-Йорк для участі в телешоу.

Марта - колишня собака-рятувальник, розповіла Ширлі Зіндлер. Через погане утримання тварина майже осліпла, але після декількох операцій зір відновився.

Повідомляється, що у фіналі Марті протистояли ще 13 претендентів, але бурий мастиф з величезними щелепами відразу ж став улюбленцем публіки і суддів.

У конкурсі, який традиційно проводиться на виставці в місті Петалума, як правило, беруть участь собаки, взяті з притулків для тварин. Одна з цілей конкурсу - переконати бажаючих взяти собаку з притулку, але ще вагається, що, незважаючи на фізичні відхилення, ці тварини люблять своїх власників і не байдужі до уваги глядачів.