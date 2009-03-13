ЄС, швидше за все, продовжить операцію в Аденській затоці

Терміни операції європейських ВМС під кодовою назвою "Аталанта", що проводиться в Аденській затоці з грудня минулого року, можуть бути продовжені, заявив верховний представник ЄС із загальної зовнішньої політики та безпеки Хав’єр Солана.

Під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Європейського союзу, що пройшла в Чехії, Солана також уточнив, що офіційне рішення та відповідні формальності можуть бути ухвалені вже протягом наступних кількох місяців.

"Усі заяви від міністрів щодо цієї темі показали, що вони налаштовані, швидше за все, продовжувати", - цитує слова Солани агентство Франс Прес.

З грудня 2008 року в Аденській затоці проводиться операція європейських ВМС під кодовою назвою "Аталанта". У ній беруть участь військові кораблі та літаки під прапорами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Греції. Загальне командування операцією "Аталанта" здійснює представник британського ВМФ.

За даними Міжнародного морського бюро, за два місяці 2009 року піратам Сомалі вдалося захопити лише 13% атакованих ними суден, минулого року - 38%. При цьому кількість піратських нападів зросла.

РІА "Новости"