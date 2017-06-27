У Кремлі утрималися від історичного диспуту з Макроном про Анну Київську

У Кремлі утрималися від історичного диспуту з президентом Франції Еммануелем Макроном про Королеву Франції Анну Київську.

На запитання власного кореспондента УНІАН, як у Кремлі ставляться до висловлювання Макрона про те, що саме Анна Київська почала тисячолітню історію відносин Києва і Парижа, України і Франції, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав: «Розумієте в чому справа, скажімо так: Київська Русь - вона в історії була - навряд чи це хтось може заперечувати. Тут немає чого додавати».

Читайте такожКремль спробує переконати Макрона у тому, що Росія не є агресором в Україні

Як повідомляв УНІАН, 26 червня на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Парижі Макрон заявив, що київська княжна Анна Ярославна є символом давніх відносин Франції й України.

29 травня Президент РФ Володимир Путін у Парижі на спільній прес-конференції з Макроном присвоїв історію київської княжни Анни Ярославни, яка згодом стала королевою Франції.

«Від поїздки царя Петра у Франції не почалася історія російсько-французьких відносин, вона має набагато глибше коріння. Ви знаєте, освічена французька публіка знає про російську Анну - королеву Франції», - сказав тоді Путін і назвав великого князя Київського Ярослава Мудрого «нашим».

«Молодша дочка нашого великого князя Ярослава Мудрого була дружиною Генріха I, і зробила істотний внесок у розвиток Франції, будучи засновницею, однією із засновниць, щонайменше, двох європейських династій - Бурбонів і Валуа, одна з яких досі править в Іспанії», - сказав Путін.