На сході Сирії в результаті авіаудару загинули щонайменше 30 осіб

Внаслідок авіаудару на сході Сирії сьогодні загинули щонайменше 30 цивільних осіб.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини, бомби впали на селище Доблан.

Хто саме здійснив бомбардування - невідомо. У провінції Дейр-ез-Зор діють як літаки коаліції під проводом США, так і авіація сирійського уряду і Росії.

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Більша частина території провінції Дейр-ез-Зор контролюється бойовиками угруповання "Ісламська держава". Селище Доблан розташоване на півдорозі між двома твердинями ісламістів: аль-Маядін та аль-Букамаль.

За деякими даними, у ході авіаудару були застосовані касетні бомби. Вони влаштовані таким чином, що під час вибуху розповсюджують у великому радіусі менші вибухові пристрої, однак не всі вони вибухають одразу, тому продовжують становити загрозу для цивільного населення вже після бомбардування.

Раніше УНІАН повідомляв, що США зафіксували підготовку ще однієї хімічної атаки військами режиму Башара Асада в Сирії, що, ймовірно, призведе до масового вбивства мирних жителів, включаючи дітей.